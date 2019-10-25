Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T14:36Z
https://ria.ru/20191025/1560223496.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/70/1555297051_0:201:2619:1674_1036x0_80_0_0_1d3779528491f8dc6c8c23711dc93d24.jpg
РИА Новости

Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя

14:35 25.10.2019 (обновлено: 14:36 25.10.2019)
140
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что 27 октября состоится акция "Географический диктант", и назвал ее прекрасной возможностью освежить свои знания.
"Пользуясь случаем, также хотел бы вам инициативно сказать про географический диктант. Вы знаете, Владимир Путин возглавляет попечительский совет Русского географического общества, и 27 октября, в грядущее воскресенье, очно и в интернете состоится очередной диктант в полдень по местному времени", - сказал он журналистам.
Туристы
Вчера, 08:00Туризм
А вы хорошо знаете Россию? Подготовьтесь к Географическому диктанту РГО
В России для проведения диктанта зарегистрирована 5831 площадка, он также пройдет в 109 других странах, отметил Песков. Главной площадкой географического диктанта станет Шуваловский корпус МГУ. С 2015 года в диктанте поучаствовали 900 тысяч человек.
Песков уточнил, что в этом году вопросы диктанта впервые переведены на французский язык. Узнать результаты очного диктанта можно будет в интернете с 29 ноября. Диктант состоит из 40 вопросов.
"Для тех, кто захочет освежить свои географические знания и испытать себя, это будет прекрасная возможность", - добавил Песков.
Дмитрий Песков. Архивное фото
26 ноября 2018, 13:48РИА Новости
Песков рассказал, почему не писал географический диктант
200002
Обсудить 0
Русское географическое обществоДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе
РИА
Новости
Минск
Германова: "Культурный норматив" может пополниться и белорусским контентом
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
Песни из мультфильмов заменят звонки в московских школах в День анимации
Школьник за ноутбуком
Более 240 тысяч школьников участвуют в онлайн-тестировании на знание ПДД
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили давать преференции сельским абитуриентам медвузов
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала развивать инклюзивное образование
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Минпросвещения заявило о дефиците кадров для инклюзивного образования
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Желающих получить образование в России становится больше, заявил Медведев
Элеонора Митрофанова
Россотрудничество надеется, что РФ увеличит квоты для студентов из Африки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил обновить критерии отбора вузов, получающих господдержку
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Минтруд призвал подумать над законодательным закреплением понятия семьи
Группа китайских студентов в кампусе
Эксперт рассказал, почему российские вузы привлекательны среди граждан КНР
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о проливных дождях и сильном ветре на Гоа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния