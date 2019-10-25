Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что 27 октября состоится акция "Географический диктант", и назвал ее прекрасной возможностью освежить свои знания.

"Пользуясь случаем, также хотел бы вам инициативно сказать про географический диктант. Вы знаете, Владимир Путин возглавляет попечительский совет Русского географического общества, и 27 октября, в грядущее воскресенье, очно и в интернете состоится очередной диктант в полдень по местному времени", - сказал он журналистам.

В России для проведения диктанта зарегистрирована 5831 площадка, он также пройдет в 109 других странах, отметил Песков. Главной площадкой географического диктанта станет Шуваловский корпус МГУ. С 2015 года в диктанте поучаствовали 900 тысяч человек.

Песков уточнил, что в этом году вопросы диктанта впервые переведены на французский язык. Узнать результаты очного диктанта можно будет в интернете с 29 ноября. Диктант состоит из 40 вопросов.