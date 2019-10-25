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РИА Новости

Украина лидирует по числу заявок на конкурс "Лидеры России" от иностранцев

14:35 25.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ОнучинУчастники конкурса управленцев "Лидеры России"
Участники конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Участники из Украины, Беларуси и Казахстана лидируют среди иностранцев по количеству заявок на конкурс "Лидеры России – 2020". Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, с 4 октября было подано около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран.
"На данный момент подано почти 200 тысяч заявок. В этом году на конкурс заявились участники из 64 стран, 16 их них – новые: Сирия, Мальта, Нигер, Албания, Фарерские острова и др. Наши ближайшие соседи по числу заявок на первом месте – Украина (464 заявки), Беларусь (330 заявки) и Казахстан (271 заявка)", – сказал Комиссаров.
Он отметил, что в правилах проведения конкурса не оговаривается гражданство и в нем могут принять участие иностранцы в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне.
В этом году больше всего участников зарегистрировано в таких сферах, как строительство (8%), образование (7,2%) и государственная служба (6,6%). К нынешнему конкурсу добавили три новые категории – "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". Последняя лидирует по количеству заявок – более 50 тысяч.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является флагманским проектом открытой платформы "Россия – страна возможностей". Первый конкурс прошел в октябре 2017 года, победителями тогда стали 103 человека. В этом году дистанционный этап состязания состоится 28 октября. Итоги будут подведен в апреле 2020 года. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.
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"Лидеры России"Алексей КомиссаровОбщество
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