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РИА Новости

Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР

14:33 25.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения в зоне карательной операции", - заявил Осадчий.
По его словам, для размещения военной техники украинские силовики используют объекты гражданской инфраструктуры подконтрольных им населенных пунктов. По данным разведки ЛНР, за неделю силовики разместили танки на территории жилого массива в Дмитровке, буксируемые гаубицы Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика" на окраине Гречишкино, бронетехнику в жилых кварталах Передельского и Войтово, на участке отвода сил у Золотого и в районе Светлодарска и Мироновского.
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"Факты размещения военной техники ВС Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Осадчий. Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что украинские силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе.
Он также заявил, что за неделю были сбиты два беспилотника украинских силовиков у линии соприкосновения - в районе подконтрольного Киеву Нижнего Лозового и подконтрольного ЛНР Обозного. По словам Осадчего, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Нижнего Лозового, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады украинских силовиков.
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