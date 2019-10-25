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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле оценили процесс выполнения меморандума России и Турции по Сирии

14:31 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военная полиция РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии после заключения Россией и Турцией меморандума не может в одночасье стать идеальной, сейчас идет развертывание сил в очерченных документом зонах, это позитивно и свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что в одночасье ситуация не может стать идеальной. В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают процесс выполнения положений меморандума и отмечают ли улучшение ситуации.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
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РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоДмитрий ПесковСирияРоссияВ мире
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