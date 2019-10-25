Песков отметил важность первого заседания Конституционного комитета Сирии

"Само по себе начало и первый сбор этого комитета - это уже позитивный результат, это уже важный шаг на длинном пути к политическому урегулированию. Опять же, никто не носит розовые очки - путь будет длинным и очень сложным. Но надеемся, что все-таки это первое мероприятие комитета состоится", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, какой результат можно будет считать успешным для старта работы Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого должно состояться на следующей неделе.