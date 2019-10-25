Песков отметил важность первого заседания Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Первое заседание Конституционного комитета Сирии само станет позитивным результатом и важным шагом на пути политического урегулирования кризиса, в Кремле рассчитывают, что первый сбор пройдет, как и запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Само по себе начало и первый сбор этого комитета - это уже позитивный результат, это уже важный шаг на длинном пути к политическому урегулированию. Опять же, никто не носит розовые очки - путь будет длинным и очень сложным. Но надеемся, что все-таки это первое мероприятие комитета состоится", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, какой результат можно будет считать успешным для старта работы Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого должно состояться на следующей неделе.
В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.