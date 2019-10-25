В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры Путина и главы ЦАР

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тема продолжения военно-технического сотрудничества России и ЦАР действительно была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в интервью РИА Новости Туадера заявил, что Центральноафриканская республика хотела бы получить от России новые партии вооружений.

"Тема военно-технического сотрудничества, продолжение военно-технического сотрудничества действительно была на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении на встрече президентов темы дополнительных поставок оружия.

На просьбу прокомментировать заявления Туадеры о том, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы, Песков ответил, что соответствующего сообщения в СМИ он не видел.