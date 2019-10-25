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РИА Новости

В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры Путина и главы ЦАР

14:28 25.10.2019 (обновлено: 14:38 25.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тема продолжения военно-технического сотрудничества России и ЦАР действительно была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в интервью РИА Новости Туадера заявил, что Центральноафриканская республика хотела бы получить от России новые партии вооружений.
"Тема военно-технического сотрудничества, продолжение военно-технического сотрудничества действительно была на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении на встрече президентов темы дополнительных поставок оружия.
На просьбу прокомментировать заявления Туадеры о том, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы, Песков ответил, что соответствующего сообщения в СМИ он не видел.
Он уточнил, что тема создания российской военной базы на переговорах не обсуждалась. "Эта тема не фигурировала на переговорах позавчера", - подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. 23 октября 2019
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Фостен-Арканж ТуадераДмитрий ПесковВладимир ПутинЦАРРоссияБезопасностьВ мире
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