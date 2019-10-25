В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на 600 миллионов долларов с учетом ранее выданных средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются. Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят в Москве за заявлениями Минска о том, что Белоруссия больше не рассчитывает на кредиты от РФ и ведет переговоры с Китаем.

В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.