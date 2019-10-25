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РИА Новости

В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

14:25 25.10.2019 (обновлено: 14:27 25.10.2019)
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© Алексей ФилипповКуст с опавшей листвой на Красной площади
Куст с опавшей листвой на Красной площади
© Алексей Филиппов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на 600 миллионов долларов с учетом ранее выданных средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются. Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят в Москве за заявлениями Минска о том, что Белоруссия больше не рассчитывает на кредиты от РФ и ведет переговоры с Китаем.
В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.
В пятницу министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что Белоруссия рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
22 октября, 08:00РИА Новости
"Денег не дадим": Россия может отказать Белоруссии в кредите
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Максим ЕрмоловичАнтон СилуановМинистерство финансов РФДмитрий ПесковКитайБелоруссияРоссияВ мире
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