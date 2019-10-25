Президентская комиссия рассмотрит прошение о помиловании Берга

"Возможно, еще не поступило, потому что на прохождение документов требуется какое-то время. Когда это в установленном порядке поступит, комиссия здесь будет рассматривать, будет выносить рекомендацию главе государства", - сказал Песков в пятницу журналистам в ответ на вопрос, получили ли в Кремле заявление московской комиссии по помилованию с рекомендацией освободить Берга и когда можно ждать решение.