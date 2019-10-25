Президентская комиссия рассмотрит прошение о помиловании Берга

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президентская комиссия по помилованию рассмотрит прошение осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга и вынесет рекомендации президенту РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Возможно, еще не поступило, потому что на прохождение документов требуется какое-то время. Когда это в установленном порядке поступит, комиссия здесь будет рассматривать, будет выносить рекомендацию главе государства", - сказал Песков в пятницу журналистам в ответ на вопрос, получили ли в Кремле заявление московской комиссии по помилованию с рекомендацией освободить Берга и когда можно ждать решение.
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения не займет много времени.