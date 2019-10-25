Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов

"Вы знаете, по мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности и выходит из адекватного состояния. Поэтому подобные сообщения и их информационную политику так и надо с известными допусками воспринимать", - сказал Песков, комментируя эти данные.