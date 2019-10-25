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РИА Новости

Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов

14:23 25.10.2019 (обновлено: 14:30 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американские СМИ теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния по мере приближения выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы находится в некоем долгу у Путина, так как отмывал деньги с помощью России последние 20-30 лет; также СМИ утверждали, что какие-то решения Трампа были приняты с учетом интересов России.
"Вы знаете, по мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности и выходит из адекватного состояния. Поэтому подобные сообщения и их информационную политику так и надо с известными допусками воспринимать", - сказал Песков, комментируя эти данные.
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Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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