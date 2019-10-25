Встречи с Бутиной в планах Путина нет, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Встречи с россиянкой Марией Бутиной, находившейся в заключении в США, после ее возвращения в РФ в планах у президента Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в субботу, 26 октября.
"Нет, не планирует. А почему он должен встречаться с Марией Бутиной?.. Нет, в планах нет такой встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретится с Бутиной после ее возвращения.
Бутина была осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной была 5 ноября.