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РИА Новости

Встречи с Бутиной в планах Путина нет, заявил Песков

14:23 25.10.2019 (обновлено: 14:37 25.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Встречи с россиянкой Марией Бутиной, находившейся в заключении в США, после ее возвращения в РФ в планах у президента Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в субботу, 26 октября.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
10:46РИА Новости
Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
"Нет, не планирует. А почему он должен встречаться с Марией Бутиной?.. Нет, в планах нет такой встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретится с Бутиной после ее возвращения.
Бутина была осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной была 5 ноября.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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