Встречи с Бутиной в планах Путина нет, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Встречи с россиянкой Марией Бутиной, находившейся в заключении в США, после ее возвращения в РФ в планах у президента Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в субботу, 26 октября.

"Нет, не планирует. А почему он должен встречаться с Марией Бутиной?.. Нет, в планах нет такой встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретится с Бутиной после ее возвращения.