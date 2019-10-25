Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T14:43Z
https://ria.ru/20191025/1560222498.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152953/37/1529533735_0:143:2501:1549_1036x0_80_0_0_b9d570991defad74f03f777b3a26799b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

МИД прокомментировал планы США отправить военных на северо-восток Сирии

14:18 25.10.2019 (обновлено: 14:43 25.10.2019)
1225
© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
© AP Photo / Hussein Malla
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Намерение США отправить дополнительно 500 военнослужащих на северо-восток Сирии может осложнить ситуацию в этом районе, в свете договоренностей РФ и Турции по выводу курдских формирований из приграничной зоны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотели бы новых осложнений. Та работа, которая была проделана на уровне руководства России и Турции, в частности, в последние дни. Договоренности в Сочи, по большому счету, ни у кого не должны создавать соблазна что-то вновь переформатировать и поменять. Мы испытываем определенную озабоченность по поводу часто меняющихся сигналов Вашингтона о его планах и намерениях применительно к Сирии", - сказал Рябков.
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
23 октября, 22:44Война в Сирии
США безуспешно пытаются вернуться "в игру" в Сирии, заявили в Совфеде
"И испытываем тревогу по поводу того, что за сигналами из Белого Дома может стоять все та же установка на сохранение условий для нажима, для продолжения многокомпонентного нажима на законные власти в Дамаске. Это тот момент, по которому мы не сходимся и не можем сойтись в подходе к этой ситуации", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые контролировала ИГ*.
Кроме того, газета Wall Street Journal сообщила, что США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих. Этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках "Абрамс".
Как отмечает Wall Street Journal, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с боевиками склонен сосредоточиться на охране нефтеносных районов. По мнению газеты, США рассматривают месторождения как возможный рычаг влияния в ходе будущих переговоров по Сирии. По данным телеканала Fox News, тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post добавляет, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".
Ранее газета New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ*.
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
08:00РИА Новости
"Штатам указали на дверь": как Россия и Турция решили сирийский вопрос
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
2030000
Обсудить 0
Война в СирииДональд ТрампМИД РФСергей РябковТурцияСирияРоссияСШАВойна в СирииВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии
РИА
Новости
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Лента
новостей
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния