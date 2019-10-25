Путин даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия — Африка"

"Континентальный подход". Эксперт рассказал о будущем отношений РФ и Африки Американские СМИ расценили прилет Ту-160 в ЮАР как стремление Москвы укрепить свои позиции в Африке. Специалист по Южной Африке Александр Зданевич объяснил в эфире радио Sputnik, какие у России перспективы в этом направлении.