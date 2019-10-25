Путин даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия — Африка"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет ряд совещаний, в ходе которых даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Сегодня также ряд внутренних встреч, совещаний. В том числе... (Путин – ред.) будет раздавать поручения по итогам тех переговоров, которые были вчера. Поручения, которые касаются российских ведомств, организаций и компаний", - сказал он журналистам.
Экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.
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