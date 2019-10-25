Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T14:17Z
https://ria.ru/20191025/1560222443.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156018/54/1560185408_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_854461b202aa5f856c42f6ddf7a41b87.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия — Африка"

14:17 25.10.2019
107
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Африканским союзом
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Африканским союзом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет ряд совещаний, в ходе которых даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Сегодня также ряд внутренних встреч, совещаний. В том числе... (Путин – ред.) будет раздавать поручения по итогам тех переговоров, которые были вчера. Поручения, которые касаются российских ведомств, организаций и компаний", - сказал он журналистам.
Экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.
Посадка одного из двух российских бомбардировщиков Ту-160 на военной базе в Претории, Южная Африка
10:43Сказано в эфире
"Континентальный подход". Эксперт рассказал о будущем отношений РФ и АфрикиАмериканские СМИ расценили прилет Ту-160 в ЮАР как стремление Москвы укрепить свои позиции в Африке. Специалист по Южной Африке Александр Зданевич объяснил в эфире радио Sputnik, какие у России перспективы в этом направлении.
010001
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАфрикаСочиРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
Путин в пятницу встретится с главой ФТС Булавиным
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
В ФССП призвали ужесточить ответственность непрофессиональных коллекторов
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Трамп высмеял демократа, отказавшегося от борьбы за кресло президента США
Лента
новостей
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
В ООН отметили рост протестных движений по всему миру
Здание Центрального банка РФ
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Экологическая акция
Опрос показал, как россияне оценивают экологическую ситуацию в мире
Бывший особняк И. А. Миндовского
Замглавы МИД провел встречу с послом Новой Зеландии в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин: Россия готова укрепить сотрудничество с Движением неприсоединения
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ждет новых обвинений во вмешательстве в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка
В МИД заявили о намерении продолжить сопровождение урегулирования в ЦАР
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2019 года
Матвиенко призвала студотряды восстанавливать памятники ко Дню Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
Лента новостейМолния