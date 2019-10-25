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РИА Новости
Война в Сирии

Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии

14:17 25.10.2019 (обновлено: 15:33 25.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, складывающуюся на севере Сирии после подписания российского-турецкого меморандума.
"В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе позитивный факт и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, на первых стадиях нельзя исключать определенные шероховатости.
"Ситуация очень сложная, и, опять же, в одночасье она не может нормализоваться. Но проводится очень кропотливая и сложная работа", — сказал Песков.
Он отметил, что сейчас налажены контакты с представителями курдов, которые выступили в поддержку достигнутых соглашений и выразили намерение следовать им, а также предположил, что произойдет, если курдские подразделения не будут отведены из буферной зоны.
"Естественно, между ними в этих зонах пограничники и наши полицейские военные стоять не будут, и тогда, конечно, к сожалению, эти курдские подразделения останутся один на один с турецкими вооруженными подразделениями", — заключил Песков.
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Ситуация в Сирии

С 9 октября Турция проводит на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера Арабской Республики.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии туркам. Сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Семнадцатого октября Анкара по договоренности с Вашингтоном приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе. А 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
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В нем, в частности, говорится, что на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских формирований на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Короче...Москва курдов кинула. А виноваты США :)
25 октября, 15:09
ПДПрокоп Даров
010018
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