Фостен-Арканж Туадера: ЦАР изучает вопрос об открытии военной базы России

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера, принимавший участие в первом саммите Россия-Африка, рассказал в интервью РИА Новости о том, какая помощь со стороны Москвы нужна его стране, будет ли в ЦАР российская военная база и зачем Банги хочет получать из РФ еще больше вооружений и добиться полного снятия международного оружейного эмбарго.

— Господин президент, с момента нашего последнего интервью три года назад в отношениях России и ЦАР очень многое поменялось. Что для вас было самым важным?

— Как вы отметили, за эти три года был достигнут большой прогресс. Прежде всего в продвижении народа ЦАР к миру, стабильности и развитию. Я мог бы просто упомянуть политический договор о мире и примирении, который стал важнейшим событием на пути восстановления мира и безопасности. Сегодня правительство работает над тем, чтобы выполнить свою часть обязательств, и работает также с другими партнерами, чтобы этот договор действительно смог привести к миру. Есть прогресс, но есть и вызовы, над которыми мы продолжаем работать.

Также были приложены усилия по развитию наших сил безопасности и обороны. Было проведено обучение, наши силы обороны развиваются, укрепляется их потенциал. Дело еще не завершено, но это очень многообещающе. Российские инструкторы обучали центральноафриканские силы использованию оружия. Порядка трех тысяч военных уже прошли такое обучение. В минувшую субботу, перед тем, как приехать сюда, я участвовал в выпуске контингента после учений. Это проходит хорошо. Также были поставки оружия из России. Одна поставка была некоторое время назад, и совсем недавно в мае месяце прошли две другие поставки. Это дало нашим силам возможность выполнять свои функции. Один из позитивных результатов тот, что после соглашения и поставок вооружения со стороны РФ контингент смог уже дислоцироваться на территории. Они сегодня находятся в Бирао, в Бриа, Кага Бандоро, в Буар и в других регионах нашей страны. Мы продолжаем развертывание сил безопасности на территории страны, чтобы вернуть контроль власти на всей территории.

— Ожидаете ли вы новых поставок оружия из России? Есть ли уже договоренности?

— Вы знаете, что Россия согласилась поставить в ЦАР пять тысяч единиц оружия. Они были поставлены. Сегодня наши силы нуждаются в новых возможностях, и об этом говорил во время моих встреч с российскими представителями — может ли Россия оказать дополнительную помощь Центрально-Африканской Республике, чтобы позволить нашим силам выполнять свои задачи. Наша армия будет состоять из 12 тысяч человек. У нас пять тысяч единиц вооружения, этого недостаточно. Это же армия, ей нужны все необходимые средства, чтобы в полной мере выполнять свою миссию.

— Может ли после вашей встречи с Владимиром Путиным идти речь о сотрудничества в новых сферах?

— Российская Федерация предоставила материальное оснащение в сфере безопасности, российские инструкторы обучают наших военных для использования этого оружия, но я полагаю, что сотрудничество с Российской Федерацией должно расширить сферы, как об этом говорили все африканские страны здесь. Мы говорим о многосекторном сотрудничестве. Мы просили о содействии Российской Федерации в таких сферах, как сельское хозяйство, образование. Владимир Путин согласился на то, чтобы университеты, образовательные центры России принимали студентов из ЦАР. Есть также несколько направлений для инвестиций. Мы знаем, что российские инвесторы, российские бизнесмены имеют большие возможности. Мы уже либерализовали секторы торговли и промышленности ЦАР. Они (российские бизнесмены, инвесторы — ред.) могут приходить, инвестировать в ЦАР, соблюдая наши законы в торговой сфере.

— Какие другие формы сотрудничества могут быть в военной сфере? Правда ли, что идут переговоры о создании российской военной базы?

— У нас есть соглашение о сотрудничестве по линии министерства обороны, которое выполняется. Есть другие возможности, если правительство России согласится нам помочь в разных сферах. Мы выбрали построение гарнизонной армии вместо армии развертывания, возводится несколько гарнизонов, это вызов для ЦАР. Мы призываем всех наших партнеров помочь в создании эти гарнизонов в рамках национального плана по обороне. Вызовы огромные, просим всех наших партнеров, друзей ЦАР помочь нам реализовать этот национальный план обороны.

— То есть вопрос о российской военной базе в ЦАР не стоит?

— Мы продолжаем работать в этих рамках с министерством национальной обороны, министерством обороны России, чтобы изучить варианты сотрудничества.

— Глава МИД России Сергей Лавров попросил ускорить процесс расследования убийства в ЦАР трех российских журналистов. Куда пришло расследование, есть ли прогресс?

— Мы были поражены этим инцидентом, тем фактом, что такие вещи могут происходить в ЦАР. Что мы можем сделать и что уже делаем, это пролить свет на это дело, на убийство трех журналистов. Сейчас идет следствие, правительство делает все возможное, чтобы содействовать тому, чтобы выяснить правду. Как силы безопасности, так и судебная система и полиция продолжают работать, стремятся помочь правосудию, выяснить истину по этому вопросу.

— Я знаю, что многие СМИ задают этот вопрос – про частные военные компании. Знаменитое дело "Вагнера"... Почему их присутствие так волнует СМИ, что они даже используют термин "наемник"?

— Вы знаете, наше сотрудничество с Россией осуществляется в условиях прозрачности. Мы обращались к МИД и к президенту Путину в том, что касается, скажем, поставок оружия в ЦАР. Это делается под контролем комитета санкций ООН по эмбарго в ЦАР. Что я могу добавить? Предусматривалось, что инструкторы из РФ будут учить центральноафриканских военных использованию этого оружия. И министерство обороны России, и министерство обороны ЦАР взаимодействовали по этому вопросу. Это взаимодействие между государствами, мы не понимаем, почему появляются заявления такого рода.

— В западных СМИ есть немало обеспокоенности вашим советником Валерием Захаровым. Как вы думаете, почему? И как вы оцените его работу?

— Господин Захаров — мой советник в области безопасности. Вы знаете, что есть российские инструкторы, которые обучают военных обращаться с оружием. Для установления отношений, контактов, для того, чтобы видеть развитие в этом вопросе, и в том, что касается безопасности, господин Захаров помогает и советует нам. Я должен следить за этим вопросом пристально, поскольку это важный вопрос для обороны, для восстановления армии, и потому нам нужен человек, который будет связующим звеном между обучением и нами, чтобы оперативно решать проблемы. Это идет очень хорошо, в полной прозрачности.

— Вчера вы попросили помощи в снятии эмбарго на оружие. Есть ли новости? Как вы прокомментируете ситуацию?