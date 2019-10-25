В ООН отметили рост протестных движений по всему миру

ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает рост количества протестных движений по всему миру, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель управления Равина Шамдасани.

По ее словам, протесты проходят в Боливии, Чили, Гонконге, Эквадоре, Египте, Гвинее, на Гаити, в Ираке и Ливане. Кроме того, ранее в этом году были протесты в Алжире, Гондурасе, Никарагуа, Малави, России, Судане, Зимбабве, Франции, Испании и Великобритании.

"Конечно, причины, которые стоят за этими протестами, комплексные и различаются, и важно не делать поспешных выводов. Есть общие тренды среди многих протестов: население озлоблено и недовольно, особенно социально-экономическими условиями, коррупцией, отсутствием равенства и общим увеличением разрыва между богатыми и бедными", - сказала Шамдасани.

В УВКПЧ ООН полагают, что эти настроения подпитываются недоверием к правительственным институтам и политикам, а также подогреваются реакцией на них самих властей, которые начинают применять излишнюю силу.

В частности, УВКПЧ ООН озабочено сообщениями о применении излишней силы и ростом насилия Боливии, где было арестовано как минимум 80 человек и ранения получили 19 полицейских. За девять дней протестов в октябре в Ираке, по данным управления, погибли 157 человек, ранено еще 5494 человека. В ООН также продолжает следить за кризисом в Чили и возможными нарушениями прав человека после введения чрезвычайного положения в стране, а также возможными нарушениями полицией международных норм.