В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки процента

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снижение ставки ЦБ РФ открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, в том числе в национальные проекты, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%.
"Решение Банка России о снижении ставки открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, в том числе в национальные проекты. При этом партнеры РФПИ отмечают, что инфляция в России находится под контролем, а стоимость заемного финансирования после пересмотра ставки рефинансирования будет снижена", - сказал Дмитриев.
"С учетом других запланированных правительством мер стимулирования экономки и улучшения делового климата формируется основа для дополнительных инвестиций на сумму более 1 триллиона рублей и увеличения темпов экономического роста", - добавил он.
ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что было минимальным уровнем с апреля 2014 года. При этом регулятор на сентябрьском заседании дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний.
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