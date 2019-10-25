В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки процента

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снижение ставки ЦБ РФ открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, в том числе в национальные проекты, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%.

"Решение Банка России о снижении ставки открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, в том числе в национальные проекты. При этом партнеры РФПИ отмечают, что инфляция в России находится под контролем, а стоимость заемного финансирования после пересмотра ставки рефинансирования будет снижена", - сказал Дмитриев.

"С учетом других запланированных правительством мер стимулирования экономки и улучшения делового климата формируется основа для дополнительных инвестиций на сумму более 1 триллиона рублей и увеличения темпов экономического роста", - добавил он.