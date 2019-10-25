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РИА Новости

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

13:57 25.10.2019 (обновлено: 16:54 25.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

"Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? Пожалуйста, для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают", — сказал журналистам Аксенов.

Он в очередной раз напомнил, что выбор крымчан в 2014 году был окончательным, и в этом вопросе не может быть дискуссий. "Политики Украины в этом вопросе не самостоятельны. Чем раньше они поймут, что — Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму", — добавил Аксенов.
Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
08:24Сказано в эфире
Политолог рассказал, почему Киев выступил за "переговоры по Крыму"Киев заявил о готовности к переговорам о "восстановлении суверенитета Украины" над Крымом и Севастополем. На самом деле судьба жителей Крыма киевских политиков совершенно не волнует, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.
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Сергей Аксенов (политик)КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что переговариваться Киеву придется самим с собой, в Крыму их никто не ждет...
25 октября, 14:45
Alex Grosh
7401000
Почему-то я уверен это будут переговоры Киева в зеркальной комнате !
25 октября, 15:28
Дядька Митька
2711000
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