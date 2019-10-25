Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

"Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? Пожалуйста, для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают", — сказал журналистам Аксенов.

Он в очередной раз напомнил, что выбор крымчан в 2014 году был окончательным, и в этом вопросе не может быть дискуссий. "Политики Украины в этом вопросе не самостоятельны. Чем раньше они поймут, что — Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму", — добавил Аксенов.