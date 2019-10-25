Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.
"Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? Пожалуйста, для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают", — сказал журналистам Аксенов.
Он в очередной раз напомнил, что выбор крымчан в 2014 году был окончательным, и в этом вопросе не может быть дискуссий. "Политики Украины в этом вопросе не самостоятельны. Чем раньше они поймут, что — Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму", — добавил Аксенов.
08:24Сказано в эфиреПолитолог рассказал, почему Киев выступил за "переговоры по Крыму"Киев заявил о готовности к переговорам о "восстановлении суверенитета Украины" над Крымом и Севастополем. На самом деле судьба жителей Крыма киевских политиков совершенно не волнует, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.