Шнуров пожаловался, что в России перестали читать книги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров обратил внимание на то, что молодые россияне мало читают, а вместе этого сидят в основном в твиттере и фейсбуке. Об этом сообщает " Музыкант Сергей Шнуров обратил внимание на то, что молодые россияне мало читают, а вместе этого сидят в основном в твиттере и фейсбуке. Об этом сообщает " 360 ".

Шнуров посетовал, что там они читают "ерунду". А для того чтобы перебороть сложившуюся ситуацию, предложил необычный способ:

"Происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет — и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки", — считает музыкант.

Он напомнил, что классическую русскую литературу "дворяне писали для дворян", а в СССР общество жило в иллюзорном мире книг.

На заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Шнуров также говорил о том, что молодые люди воспринимают мир визуально, а с текстом сталкиваются редко. И даже соцсети, по его словам, перестают быть текстом.

"Там появились эмоджи. Можно без текста выразить эмоцию, для этого не нужны глаголы и прилагательные, нужна мордочка", — сказал музыкант.

Он добавил, что раньше главным медиа была книга, а теперь им стал интернет.