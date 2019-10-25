Шнуров пожаловался, что в России перестали читать книги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров обратил внимание на то, что молодые россияне мало читают, а вместе этого сидят в основном в твиттере и фейсбуке. Об этом сообщает "360".
Шнуров посетовал, что там они читают "ерунду". А для того чтобы перебороть сложившуюся ситуацию, предложил необычный способ:
"Происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет — и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки", — считает музыкант.
Он напомнил, что классическую русскую литературу "дворяне писали для дворян", а в СССР общество жило в иллюзорном мире книг.
На заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Шнуров также говорил о том, что молодые люди воспринимают мир визуально, а с текстом сталкиваются редко. И даже соцсети, по его словам, перестают быть текстом.
"Там появились эмоджи. Можно без текста выразить эмоцию, для этого не нужны глаголы и прилагательные, нужна мордочка", — сказал музыкант.
Он добавил, что раньше главным медиа была книга, а теперь им стал интернет.
"Важно, что информация в себе несет. Сам феномен чтения ничего не дает. Должны быть смыслы, должны быть мысли, но я что-то не вижу этих смыслов. Мы живем во время потерянных смыслов", — заключил Шнуров.
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