Россия надеется, что у Зеленского получится разрешить конфликт в Донбассе

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россия надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского получится урегулировать конфликт в Донбассе, Москва готова помогать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Лавров.