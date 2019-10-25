Россия надеется, что у Зеленского получится разрешить конфликт в Донбассе

"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Лавров.