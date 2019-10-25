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РИА Новости

Россия надеется, что у Зеленского получится разрешить конфликт в Донбассе

13:48 25.10.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд в Киркенесе
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Россия надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского получится урегулировать конфликт в Донбассе, Москва готова помогать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Лавров.
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