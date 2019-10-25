В Германии прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. В Минобороны ФРГ заявили, что в НАТО не считают сочинский меморандум по Сирии "долгосрочным политическим решением", однако конкретной поддержки в адрес предложения главы ведомства Германии о международном контингенте в зоне безопасности в Сирии также нет.

Во вторник Россия и Турция договорились о выводе курдских отрядов из 30-километровой приграничной зоне и организации там российско-сирийских патрулей. В РФ заявили, что Россия и Турция в меморандуме подтвердили основную цель - сохранение территориальной целостности Сирии и что договоренности по Сирии соответствуют интересам европейских стран.

"Они были едины в том, что соглашение в Сочи не является долгосрочным политическим решением, было подчеркнуто, что речь может быть о международном решении, при привлечении международного сообщества", - сказал представитель МО ФРГ.

На вопрос, получило ли поддержку со стороны кого-либо из партнеров по НАТО предложение главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каррнбауэр о введении международного контингента в зону безопасности на сирийско-турецкой границе, представитель Минобороны ответил, что об этом "нужно спросить партнеров по НАТО".

В четверг министры обороны стран НАТО обсудили в Брюсселе ситуацию на северо-востоке Сирии, в том числе идею министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией. Ранее министр заявила, что международный контингент может быть направлен на север САР под эгидой ООН.