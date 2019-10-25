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РИА Новости
Война в Сирии

В Германии прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

13:43 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. В Минобороны ФРГ заявили, что в НАТО не считают сочинский меморандум по Сирии "долгосрочным политическим решением", однако конкретной поддержки в адрес предложения главы ведомства Германии о международном контингенте в зоне безопасности в Сирии также нет.
Во вторник Россия и Турция договорились о выводе курдских отрядов из 30-километровой приграничной зоне и организации там российско-сирийских патрулей. В РФ заявили, что Россия и Турция в меморандуме подтвердили основную цель - сохранение территориальной целостности Сирии и что договоренности по Сирии соответствуют интересам европейских стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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"Они были едины в том, что соглашение в Сочи не является долгосрочным политическим решением, было подчеркнуто, что речь может быть о международном решении, при привлечении международного сообщества", - сказал представитель МО ФРГ.
На вопрос, получило ли поддержку со стороны кого-либо из партнеров по НАТО предложение главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каррнбауэр о введении международного контингента в зону безопасности на сирийско-турецкой границе, представитель Минобороны ответил, что об этом "нужно спросить партнеров по НАТО".
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
В четверг министры обороны стран НАТО обсудили в Брюсселе ситуацию на северо-востоке Сирии, в том числе идею министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией. Ранее министр заявила, что международный контингент может быть направлен на север САР под эгидой ООН.
Союзники по НАТО не рассматривали какое-либо определенное предложение по миссии НАТО на севере Сирии на основе инициативы Германии, министры больше высказывались в пользу поиска политического решения, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Война в СирииМинобороны ГерманииНАТОГерманияВ мире
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