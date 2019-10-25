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РИА Новости

Рябков: США не предпринимают действий для улучшения отношений с Россией

13:31 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США не предпринимают никаких практических действий для улучшения отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотел бы прежде всего с сожалением констатировать и тревогой в какой-то мере, что нынешнее состояние российско-американских отношений не просто не удовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщённой форме получило наименование "периода холодной войны", - сказал Рябков, выступая на конференции в Фонде Горчакова.
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Рябков отметил, что президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о заинтересованности в нормализации отношений с Россией.
"Проблема состоит в том, что за подобного рода заявлениями, как правило, не следуют практические действия с американской стороны, позволяющие говорить хотя бы о начале процесса выправления наших отношений", - добавил замминистра.
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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