Рябков: США не предпринимают действий для улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США не предпринимают никаких практических действий для улучшения отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотел бы прежде всего с сожалением констатировать и тревогой в какой-то мере, что нынешнее состояние российско-американских отношений не просто не удовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщённой форме получило наименование "периода холодной войны", - сказал Рябков, выступая на конференции в Фонде Горчакова.
Рябков отметил, что президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о заинтересованности в нормализации отношений с Россией.
"Проблема состоит в том, что за подобного рода заявлениями, как правило, не следуют практические действия с американской стороны, позволяющие говорить хотя бы о начале процесса выправления наших отношений", - добавил замминистра.