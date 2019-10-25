Рябков: США не предпринимают действий для улучшения отношений с Россией

"Хотел бы прежде всего с сожалением констатировать и тревогой в какой-то мере, что нынешнее состояние российско-американских отношений не просто не удовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщённой форме получило наименование "периода холодной войны", - сказал Рябков, выступая на конференции в Фонде Горчакова.