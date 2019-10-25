В Минтруде рассказали, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

"Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка", - сказал Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ.