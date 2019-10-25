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РИА Новости

В Минтруде рассказали, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок

13:26 25.10.2019 (обновлено: 15:08 25.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
"Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка", - сказал Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
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По его словам, в 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет. По его словам, подобная отсрочка на год - это очень серьезный сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи, этот сдвиг влияет и на рождение вторых и последующих детей.
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Алексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФОбщество
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