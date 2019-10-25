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РИА Новости

В ФССП призвали ужесточить ответственность непрофессиональных коллекторов

13:18 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ответственность за нарушения при взыскании долгов с граждан должна быть одинаково строгой для всех участников рынка коллекторов, считает глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
Аристов рассказал, что сейчас возвратом заемных средств в России занимаются около 280 профессиональных коллекторских организаций, которые включены в госреестр. Аналогичной деятельностью занимаются и порядка 2 тысяч микрофинансовых организаций, более 450 кредитных организаций, свыше 20 тысяч организаций ЖКХ, а также операторы связи, различные кооперативы и ломбарды.
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"Административная ответственность профессиональных взыскателей и иных организаций, занимающихся возвратом долгов, сейчас различна. К профессиональным взыскателям предъявляются более строгие санкции, чем к другим. Мне кажется, что было бы правильно уравнять ответственность всех субъектов, которые работают на этом рынке", - сказал Аристов на заседании президиум Совета законодателей.
Он добавил, что соответствующие законодательные инициативы министерства юстиции сейчас готовятся, в ближайшее время планируется их рассмотрение в правительстве РФ. Аристов попросил законодателей эту инициативу поддержать.
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Дмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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