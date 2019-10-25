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РИА Новости

В кемеровском роддоме, откуда похитили младенца, нашли нарушения

13:09 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 окт - РИА Новости. Прокурорская проверка обнаружила нарушения в кемеровской больнице, из роддома которой был похищен мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
В начале октября неизвестная женщина вынесла ребенка из роддома в Кемерово, но отец младенца догнал ее на улице и вернул сына. Полицейские задержали подозреваемую на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, ею оказалась 41-летняя жительница города, заявившая, что взяла чужого ребенка, потому что ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Возбуждено уголовное дело п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
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"В родильном доме государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского" не были выполнены все предусмотренные законом мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта. Не должным образом, без привлечения сотрудников охранных организаций, осуществлялась охрана помещений и территории больницы, не был принят комплекс мер, направленных на усиление пропускного и внутриобъектового режимов", – говорится в сообщении об итогах проверки.
Отмечается, что для устранения выявленных нарушений прокурор Центрального района города Кемерово внес главному врачу больницы представление.
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