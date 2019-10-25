В Подмосковье магазин фейерверков открыли рядом с заправкой

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Магазин с пиротехникой, появившийся рядом с газовой заправкой в подмосковной деревне Давыдовское, находится на частной территории. Об этом рассказала радиостанции Магазин с пиротехникой, появившийся рядом с газовой заправкой в подмосковной деревне Давыдовское, находится на частной территории. Об этом рассказала радиостанции "Говорит Москва" начальник территориального управления Ольга Кузнецова.

"Это небольшая палатка с фейерверками. Она достаточно качественно, хорошо оборудована, это не какой-то вагончик. Скорее всего, там соблюдены требования, но я не могу забегать вперед", — пояснила она.

Собеседница радиостанции добавила, что уже созвонилась с собственником земельного участка, он должен приехать в понедельник и привезти все документы. Свои проверки проведут органы Госпожарнадзора и управление безопасности.

"Будем смотреть, проверять. Никто никуда не прячется, не скрывается", — отметила Кузнецова.