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РИА Новости

В Подмосковье магазин фейерверков открыли рядом с заправкой

13:06 25.10.2019 (обновлено: 13:35 25.10.2019)
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© Фото местных жителей, опубликованное на mosregtoday.ruМагазин фейерверков и газовая заправка в деревне Давыдовское Московской области
Магазин фейерверков и газовая заправка в деревне Давыдовское Московской области
© Фото местных жителей, опубликованное на mosregtoday.ru
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Магазин с пиротехникой, появившийся рядом с газовой заправкой в подмосковной деревне Давыдовское, находится на частной территории. Об этом рассказала радиостанции "Говорит Москва" начальник территориального управления Ольга Кузнецова.
"Это небольшая палатка с фейерверками. Она достаточно качественно, хорошо оборудована, это не какой-то вагончик. Скорее всего, там соблюдены требования, но я не могу забегать вперед", — пояснила она.
Собеседница радиостанции добавила, что уже созвонилась с собственником земельного участка, он должен приехать в понедельник и привезти все документы. Свои проверки проведут органы Госпожарнадзора и управление безопасности.
"Будем смотреть, проверять. Никто никуда не прячется, не скрывается", — отметила Кузнецова.
Накануне издание "Подмосковье сегодня" опубликовало фотографию магазина пиротехники, который расположен в нескольких метрах от газовой заправки и баллона с пропаном.
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