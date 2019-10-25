МИД ждет новых обвинений во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва ожидает в свой адрес новые беспочвенные обвинения во вмешательстве в американские выборы в преддверии президентской гонки в США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Выступая на конференции в Фонде Горчакова, он напомнил, что ничем не подкрепленные обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года привели к тому, что в Вашингтоне "сложилась обстановка глубокой подозрительности, фундаментального недоверия к политике Москвы".

Рябков подчеркнул, что американцы сами ввели себя в такое состояние, из которого очень сложно выйти.

"Тем более что так называемая "российская карта" оказалась удобным средством сведения политических счетов и до сих пор используется во внутриполитической борьбе". Сергей Рябков

Он выразил уверенность, что "по мере приближения к выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из этого же разряда: из разряда злонамеренных, беспочвенных обвинений российской стороны в попытках повлиять на внутриполитические расклады в США и каким-то образом оказать воздействие на настроение избирателей".

Рябков подчеркнул, что Москва готова дать Вашингтону исчерпывающие ответы по всем обвинениям.

"К сожалению, должного отклика наши предложения и идеи не имеют, что только укрепляет нас во мнении, что в данном случае речь идет просто о попытке спекулировать на "российском факторе" в собственных, узкокорыстных, внутриполитических интересах", — добавил он.

Замминистра также отметил, что США не предпринимают никаких практических действий для улучшения отношений с Россией, несмотря на неоднократные заявления президента Дональда Трампа.

"Нынешнее состояние российско-американских отношений не просто неудовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщенной форме получило наименование "периода холодной войны". Сергей Рябков

В апреле спустя почти два года работы в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с Москвой, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.

По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод.