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РИА Новости

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

12:58 25.10.2019 (обновлено: 13:38 25.10.2019)
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.
По данным следствия, во вторник днем в хуторе Чернозубовка две группы местных жителей начали перестрелку из-за давнего спора об участках для выпаса скота.
Пять мужчин скончались, двое попали в больницу.
Как сообщалось, в конфликте участвовали представители двух чеченских семей, между которыми были давние судебные споры.
О задержании одного из участников перестрелки стало известно 23 октября.
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
Вчера, 16:56РИА Новости
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ЧечняРостовская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо бы они там перестреляли друг друга, что бы никто не ушёл.
25 октября, 13:03
МММоё Мнение
2801016
"...две группы местных жителей начали перестрелку..." Но скрываться местные решили в Чечне.
25 октября, 13:52
rroyi
1310001
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