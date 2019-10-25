В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.
По данным следствия, во вторник днем в хуторе Чернозубовка две группы местных жителей начали перестрелку из-за давнего спора об участках для выпаса скота.
Пять мужчин скончались, двое попали в больницу.
Как сообщалось, в конфликте участвовали представители двух чеченских семей, между которыми были давние судебные споры.
О задержании одного из участников перестрелки стало известно 23 октября.