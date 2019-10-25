В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области. Архивное фото

Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области

© СК РФ Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.

Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.

По данным следствия, во вторник днем в хуторе Чернозубовка две группы местных жителей начали перестрелку из-за давнего спора об участках для выпаса скота.

Пять мужчин скончались, двое попали в больницу.

Как сообщалось, в конфликте участвовали представители двух чеченских семей, между которыми были давние судебные споры.