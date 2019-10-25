Ассанжу в США не дадут дожить до оправдания, считает правозащитник

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

ЭДИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Правозащитник Крейг Мюррей ожидает победы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде вышей инстанции США, при этом он выразил уверенность, что в американской тюрьме заключенному не позволят дожить до оправдательного приговора.

"Думаю, что в Соединенных Штатах, в суде вышей инстанции, он в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США является абсолютной опорой американского политического общества. И не думаю, что такие нападки на издателя за публикацию правдивой информации в конечном итоге дойдут до Верховного суда США. Однако американские тюрьмы даже хуже британских. И я практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания", - сказал РИА Новости Мюррей.

Ранее сообщалось, что Ассанж, явившийся в понедельник на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по его экстрадиции в США, пожаловался, что плохо понимает, что происходит. Правозащитник Крейг Мюррей, ставший свидетелем слушания, сообщил РИА Новости, что он "чрезвычайно обеспокоен" физическим и умственным состоянием заключенного. По его словам, в отношении Ассанжа могут применяться пытки.

Магистратский суд лондонского района Вестминстер в понедельник провел очередное заседание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks, назначив следующее заседание на 18 ноября и разрешив Ассанжу присутствовать на нем по видеосвязи. Ожидается, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из которых стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.