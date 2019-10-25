Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T12:56Z
https://ria.ru/20191025/1560213001.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:232:2836:1827_1036x0_80_0_0_629fa256833c64b4846a3f30f75e1196.jpg
РИА Новости

Ассанжу в США не дадут дожить до оправдания, считает правозащитник

12:56 25.10.2019
247
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЭДИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Правозащитник Крейг Мюррей ожидает победы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде вышей инстанции США, при этом он выразил уверенность, что в американской тюрьме заключенному не позволят дожить до оправдательного приговора.
"Думаю, что в Соединенных Штатах, в суде вышей инстанции, он в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США является абсолютной опорой американского политического общества. И не думаю, что такие нападки на издателя за публикацию правдивой информации в конечном итоге дойдут до Верховного суда США. Однако американские тюрьмы даже хуже британских. И я практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания", - сказал РИА Новости Мюррей.
Ранее сообщалось, что Ассанж, явившийся в понедельник на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по его экстрадиции в США, пожаловался, что плохо понимает, что происходит. Правозащитник Крейг Мюррей, ставший свидетелем слушания, сообщил РИА Новости, что он "чрезвычайно обеспокоен" физическим и умственным состоянием заключенного. По его словам, в отношении Ассанжа могут применяться пытки.
Магистратский суд лондонского района Вестминстер в понедельник провел очередное заседание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks, назначив следующее заседание на 18 ноября и разрешив Ассанжу присутствовать на нем по видеосвязи. Ожидается, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из которых стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
12:21РИА Новости
Посетивший слушания правозащитник уверен, что Ассанжа пытают
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
21 октября, 13:19РИА Новости
Защита Ассанжа попросила отложить слушания из-за сложности процесса
100930
Обсудить 2
Арест Джулиана АссанжаКрейг МюррейДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
РИА
Новости
Статуя Фемиды в суде
На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Посетивший слушания правозащитник уверен, что Ассанжа пытают
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновского вызвали в суд в Киеве по делу о поддержке ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Вейп
В США 34 человека скончались от вейпинга
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия высоко ценит позицию Норвегии по итогам Второй мировой войны
Бойцы батальона “Азов”
В ДНР могут обнародовать информацию о преступлениях "Азова" в Донбассе
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД готовы дать ответ по обвинениям во вмешательстве в выборы в США
Порт в Риге
В Рижском порту обнаружили более 13,5 миллиона контрабандных сигарет
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Адвокат Берга считает, что Норвегия должна выплатить ему компенсацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
Лента новостейМолния