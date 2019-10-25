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РИА Новости

Лавров: Россия высоко ценит позицию Норвегии по итогам Второй мировой войны

12:55 25.10.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Москва высоко ценит позицию Осло, принципиально отстаивающего итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Лавров отметил, что продолжающее укрепление неонацистских тенденций в Европе вызывает тревогу. "Мы сегодня отмечаем 75-летие освобождения Севера Норвегии от фашистов, а переворот, который был на Украине совершен, в решающей степени делался руками неонацистских группировок", - сказал он.
"На этом фоне нам особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны", - подчеркнул глава МИД РФ.
По словам Лаврова, в Европе назрела необходимость выстраивания совместной архитектуры сотрудничества и безопасности. "Причем мы видим, как все больше европейцев выступают за то, чтобы полагаться именно на европейские форматы, и стремятся обеспечивать безопасность не от России, а вместе с Россией, имея в виду, в частности, недавнее выступление (президента Франции Эмманюэля - ред.) Макрона", - заметил он.
Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.
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