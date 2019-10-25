Лавров: Россия высоко ценит позицию Норвегии по итогам Второй мировой войны

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Москва высоко ценит позицию Осло, принципиально отстаивающего итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Лавров отметил, что продолжающее укрепление неонацистских тенденций в Европе вызывает тревогу. "Мы сегодня отмечаем 75-летие освобождения Севера Норвегии от фашистов, а переворот, который был на Украине совершен, в решающей степени делался руками неонацистских группировок", - сказал он.

"На этом фоне нам особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, в Европе назрела необходимость выстраивания совместной архитектуры сотрудничества и безопасности. "Причем мы видим, как все больше европейцев выступают за то, чтобы полагаться именно на европейские форматы, и стремятся обеспечивать безопасность не от России, а вместе с Россией, имея в виду, в частности, недавнее выступление (президента Франции Эмманюэля - ред.) Макрона", - заметил он.