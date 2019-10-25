"Азов" причастен к сотням военных преступлений в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинское подразделение "Азов", которое в США хотят внести в список террористических организаций, причастно к сотням военных преступлений в Донбассе, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее 40 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что, несмотря на это, батальон продолжает вербовать американских граждан. Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за "Азов", заявив, что подразделение примерно выполняет служебно-боевые задачи.

"На руках батальона "Азов" сотни военных преступлений в Донбассе. Это не только обстрелы населенных пунктов республики. "Азовцы" отличаются особой жестокостью", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, именно члены "Азова" создали в аэропорту подконтрольного Киеву Мариуполя "лагерь смерти", где они убивали и пытали взятых в плен ополченцев и сторонников ДНР. "На их счету убийства и пытки, в том числе ,мирных жителей подконтрольной Киеву территории, которых каратели заподозрили в предательстве. По сути же это просто люди, чье мнение по поводу происходящего в Донбассе отличалось от их. Доказательства военных преступлений "Азова" переданы в генпрокуратуру ДНР. Даже на Украине в отношении них имеются уголовные дела, однако им не дают ход из-за покровительства министра внутренних дел Арсена Авакова", - добавил представитель ведомства.

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.