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РИА Новости

В США 34 человека скончались от вейпинга

12:52 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Число смертей, вызванных легочными заболеваниями из-за вейпинга, достигло в США 34, число заболевших превысило 1,6 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Первый случай смерти в результате легочного заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в штате Иллинойс в конце августа. Тогда не уточнялось, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключали. В середине октября стало известно о 33 погибших и 1,5 тысячах случаев заболевания.
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Согласно новым данным на 22 октября, зафиксировано 34 летальных случая в 24 штатах и 1 604 случая заболевания, связанных с вейпингом, в 49 штатах (во всех штатах, исключая Аляску).
На данный момент причина заболевания до сих пор не установлена, однако отмечается, что все заболевшие сообщали об использовании электронных сигарет или вейпинговых устройств.
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. На прошлой неделе в CDC заявили, что в разных районах страны заболевания могут быть вызваны разными причинами.
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