Патриарх Кирилл призвал пресекать спекуляции преступников на вере

"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. И это понятно, потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта. Задача религиозных лидеров всех религий заключается в том, чтобы лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям", - сказал патриарх Кирилл на встрече.