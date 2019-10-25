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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал пресекать спекуляции преступников на вере

12:48 25.10.2019 (обновлено: 13:47 25.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Задача религиозных лидеров всех конфессий заключается в том, чтобы лишить возможности преступников спекулировать на религиозности верующих людей, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.
Патриарх в четверг встретился в Москве с главой сената Республики Казахстан, руководителем секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Даригой Назарбаевой и сопровождавшей ее делегацией.
"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. И это понятно, потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта. Задача религиозных лидеров всех религий заключается в том, чтобы лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям", - сказал патриарх Кирилл на встрече.
Он отметил, что борьба с терроризмом "предполагает не только повышение уровня боеспособности спецподразделений и квалификации полицейских, но также очень широкую просветительскую работу, в первую очередь, среди верующих людей".
"Чтобы противостоять террористической пропаганде, верующие люди должны быть вооружены достаточно убедительной аргументацией, направленной на противодействие экстремизму и терроризму с использованием религиозного фактора", - пояснил глава Русской церкви.
Патриарх Кирилл отметил, что в общественном пространстве России и Казахстана "присутствует больше мира и спокойствия, хотя проблемы есть везде" и поздравил руководство Республики Казахстан с тем, "как решаются национальные и религиозные вопросы" в этой стране. Он выразил надежду на то, что Съезд лидеров мировых традиционных религий будет и далее собирать здоровые силы, "в том числе для противодействия любым попыткам использовать религию для оправдания терроризма".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
6 октября, 23:06Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДарига НазарбаеваМоскваКазахстанПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
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