Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T12:45Z
https://ria.ru/20191025/1560212122.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873861_149:392:3093:2048_1036x0_80_0_0_5ff5540300f9c9aac67d144a397a564d.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала студотряды восстанавливать памятники ко Дню Победы

12:45 25.10.2019
92
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2019 года
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2019 года
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала участников студенческих отрядов РФ принять участие в работах по реставрации и восстановлению памятников советским воинам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В следующем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что студенческие отряды подключатся к реставрации и восстановлению мемориалов, памятников погибшим воинам", - сказала спикер в пятницу на встрече с участниками Всероссийского слета студотрядов, посвященного 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".
По словам сенатора, "это будет такая наша Вахта памяти".
Она также подчеркнула, что молодежь всегда играла активную роль в жизни страны, участвовала в больших стройках. По ее словам, многое положительное можно заимствовать и из советского времени. "Далеко не все было плохо в той нашей жизни",- сказала законодатель. Она напомнила, что когда произошла трагедия в Иркутской области, в первую очередь молодежь, волонтеры откликнулись на эти события, помогали людям.
За 60-летнюю историю движения студотрядов его участниками стали порядка 19 миллионов человек.
Встреча ветеранов в День Победы в Парке Горького
7 мая, 08:53РИА Новости
В 30 московских парках подготовили праздничную программу ко Дню Победы
330002
Обсудить 0
День ПобедыВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Бойцы батальона “Азов”
В ДНР могут обнародовать информацию о преступлениях "Азова" в Донбассе
РИА
Новости
Экологическая акция
Опрос показал, как россияне оценивают экологическую ситуацию в мире
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
МИД прокомментировал планы США отправить военных на северо-восток Сирии
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Швыдкой заявил о необходимости пересмотра школьной программы по литературе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Африканским союзом
Путин даст поручения по итогам переговоров на форуме "Россия — Африка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал пресекать спекуляции преступников на вере
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
Из Югры поступило более 2,5 тыс заявок на конкурс "Лидеры России"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия высоко ценит позицию Норвегии по итогам Второй мировой войны
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили давать преференции сельским абитуриентам медвузов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил вклад СМИ в борьбу с навязыванием стереотипных образов России
Дмитрий Медведев
Медведев поручил МВД изучить причины роста смертности в ДТП в ряде регионов
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу подарил министру обороны Белоруссии документы по операции "Багратион"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
Лента новостейМолния