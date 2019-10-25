Матвиенко призвала студотряды восстанавливать памятники ко Дню Победы

"В следующем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что студенческие отряды подключатся к реставрации и восстановлению мемориалов, памятников погибшим воинам", - сказала спикер в пятницу на встрече с участниками Всероссийского слета студотрядов, посвященного 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

Она также подчеркнула, что молодежь всегда играла активную роль в жизни страны, участвовала в больших стройках. По ее словам, многое положительное можно заимствовать и из советского времени. "Далеко не все было плохо в той нашей жизни",- сказала законодатель. Она напомнила, что когда произошла трагедия в Иркутской области, в первую очередь молодежь, волонтеры откликнулись на эти события, помогали людям.