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РИА Новости

Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии

12:40 25.10.2019 (обновлено: 18:26 25.10.2019)
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© AP Photo / Ingo WagnerРазгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
© AP Photo / Ingo Wagner
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутаты партии "Левые" призвали федеральное правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженных сил в стране, сообщает RT.
Немецкие парламентарии выразили мнение, что их присутствие используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой.
"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", — отметили они.
Подобные передислокации, говорится в тексте, "нарушают дух "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии", также известного как "Договор "два плюс четыре". Его заключили в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, Франция, Великобритания и США. Документ исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.
Кроме того, в бундестаге раскритиковали пребывание американских солдат на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики, ставящее под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, "последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения".
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НАТОГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Они правда верят, что проблему можно решить, аннулировав договор??? А что, американские войска в Сирии, например, согласно договору находятся? Эти войска можно только ВЫБИТЬ силой, но не вывести!
25 октября, 12:45
Von Stirliz
8900002
И опять голос оппозиции ... К сожалению, его опять не услышат!
25 октября, 12:57
salivina
3701802
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