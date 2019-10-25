Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутаты партии "Левые" призвали федеральное правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженных сил в стране, Депутаты партии "Левые" призвали федеральное правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженных сил в стране, сообщает RT.

Немецкие парламентарии выразили мнение, что их присутствие используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой.

"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", — отметили они.

Подобные передислокации, говорится в тексте, "нарушают дух "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии", также известного как "Договор "два плюс четыре". Его заключили в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, Франция, Великобритания и США. Документ исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.