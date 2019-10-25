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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают экологическую ситуацию в мире

12:40 25.10.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкологическая акция
Экологическая акция
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Экологическая акция. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Большинство россиян (61%) полагают, в настоящее время в мире проблемам экологии уделяется слишком мало внимания, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным опроса, половина россиян (50%) оценивают текущую экологическую ситуацию как плохую, 39% - как удовлетворительную, 4% - как хорошую, а 8% затруднились ответить. Кроме того, 64% опрошенных считают, что в последние годы экологическая ситуация в мире ухудшается; 22%, респондентов заявили, что ситуация не меняется; 7% - улучшается и еще 7% затруднились ответить.
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Как показал опрос, 61% опрошенных россиян полагают, что проблемам экологии уделяется слишком мало внимания; 23% - столько, сколько нужно; 7% - слишком много, а 9% затруднились ответить.
Среди наиболее острых экологических проблем были названы мусор, пластик и их переработка (21%), загрязнение водоемов и плохая питьевая вода (15%), состояние воздуха и его загрязнение (12%), природные катаклизмы (9%), глобальное потепление и климатические изменения (9%).
По данным ФОМ, 37% респондентов выразили мнение, что происходящие опасные изменения климата нельзя остановить; 35% заявили, что эти изменения можно остановить, 10% россиян заявили, что опасных изменений климата сейчас не происходит, а 18% затруднились ответить. Также почти половина россиян (49%) считают, что из-за климатических изменений условия жизни на планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии; 30% считают, что если подобные ухудшения и произойдут, то позднее, а 12% затруднились ответить.
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Кроме того, 42% опрошенных считают, что экологическая ситуация в мире в большей степени зависит от руководителей государств, 35% респондентов полагают, что ситуация зависит от обычных людей, 9% - от предпринимателей, а 14% затруднились ответить. Среди того, что могут сделать обычные граждане для защиты окружающей среды, были названы соблюдение чистоты и уборка за собой мусора (59%), забота о природе (10%), сортировка мусора (5%), а 9% заявили, что от обычных людей ничего не зависит.
Как показал опрос, 61% опрошенных исключают возможность принять участие в пикетах в защиту окружающей среды, 34% допускают участие в подобных мероприятиях, а 5% затруднились ответить. Согласно данным ФОМ, почти половина россиян (46%) не знают о выступлении шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН по климату, где она обвинила руководителей в невнимательности к экологическим проблемам. Еще 39% что-то слышали об этом, а 25% знают о ее выступлении.
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Опрос "ФОМнибус" проводился 19-20 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Грета ТунбергФонд "Общественное мнение"ООНРоссияОбщество
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