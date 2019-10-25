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РИА Новости
Ленинградская область

Количество пожаров в лесах Ленобласти в 2019 году сократилось на 50%

12:37 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны на месте лесных пожаров
Сотрудники пожарной охраны на месте лесных пожаров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной охраны на месте лесных пожаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Количество лесных пожаров в Ленинградской области сократилось на 50%, добиться этого удалось благодаря бдительности граждан, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на областном заседании правительства.
"В этом году лесной пожароопасный период завершился с хорошими показателями. Этого удалось достичь не только благодаря современным технологиям - на территории Ленинградской области действуют 156 камер видеонаблюдения, они охватывают более 90% территории земель лесного фонда области. В постоянной готовности в пожароопасный сезон находилось 70 пожарно-химических станций, в тушении были задействованы более 600 лесных пожарных, а также более 1000 единиц специализированных средств и техники", - сказал глава региона.
По его словам, 37% пожаров потушены по сигналам, полученным от активных граждан.
Дрозденко поддержал предложение создать систему поощрения граждан за информацию о пожарах и обратил внимание на необходимость довести зону охвата видеонаблюдением до 100% территории региона, что позволит не только эффективно тушить пожары, но и контролировать оборот древесины.
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"В 2019 году в Ленинградской области было обнаружено 282 лесных пожара (на 46% меньше чем в 2018 году) на площади 66,9 га (на 83% меньше по сравнению с 2018 годом). Все очаги ликвидировались в день обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,24 гектара",- отметил глава региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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