Количество пожаров в лесах Ленобласти в 2019 году сократилось на 50%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Количество лесных пожаров в Ленинградской области сократилось на 50%, добиться этого удалось благодаря бдительности граждан, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на областном заседании правительства.

"В этом году лесной пожароопасный период завершился с хорошими показателями. Этого удалось достичь не только благодаря современным технологиям - на территории Ленинградской области действуют 156 камер видеонаблюдения, они охватывают более 90% территории земель лесного фонда области. В постоянной готовности в пожароопасный сезон находилось 70 пожарно-химических станций, в тушении были задействованы более 600 лесных пожарных, а также более 1000 единиц специализированных средств и техники", - сказал глава региона.

По его словам, 37% пожаров потушены по сигналам, полученным от активных граждан.

Дрозденко поддержал предложение создать систему поощрения граждан за информацию о пожарах и обратил внимание на необходимость довести зону охвата видеонаблюдением до 100% территории региона, что позволит не только эффективно тушить пожары, но и контролировать оборот древесины.