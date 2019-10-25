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РИА Новости

Лавров заявил, что граница России и Норвегии является самой мирной в Европе

12:27 25.10.2019 (обновлено: 12:46 25.10.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на церемонии открытия выставки старинных карт в Музее приграничья
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на церемонии открытия выставки старинных карт в Музее приграничья
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на церемонии открытия выставки старинных карт в Музее приграничья
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Государственная граница между Россией и Норвегией является самой мирной границей в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр принимает участие в церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
До начала церемонии глава МИД РФ и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подняли бокалы "за договор и общую границу", которая "объединяет". Лавров отметил, что граница между Россией и Норвегией стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году.
Окончание Второй мировой войны, продолжил министр, не привело к каким-либо территориальным спорам между Россией и Норвегией. "Была необходимость заключить формальное соглашение, что и было сделано в 1949 году. По сути дела граница существует без малого 700 лет, за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями", - отметил он.
"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.
Бойцы Красной Армии и жители Киркенеса. Освобождение Северной Норвегии. 1944 год
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