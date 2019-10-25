"Интер РАО" за 9 месяцев увеличило выработку электроэнергии на 1%

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группа "Интер РАО" по итогам девяти месяцев увеличило выработку электроэнергии на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 96,97 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

Экспорт электроэнергии за этот период увеличился на 15,5% в годовом выражении и составил 13,785 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 4,5% и составил 26,743 миллиона Гкал. Импорт упал в 4 раза - до 1,214 миллиарда кВт.ч. Основными факторами, повлиявшими на динамику экспорта-импорта, компания называет рост поставок в Финляндию и Литву в результате роста цен на рынке NordPool, а также снижение импорта электроэнергии из Казахстана вследствие конъюнктуры рынка.

Электростанции "Интер РАО" в России в отчетный период увеличили выработку электроэнергии на 1,9% - до 89,796 миллиарда кВт.ч. На зарубежных электростанциях выработка суммарно снизилась на 9,4% - до 7,174 миллиарда кВт.ч.

На производственных результатах "Интер РАО" сказался среди прочего ввод в эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининграде суммарной мощностью 455 МВт, а также более высокая температура воздуха зимой текущего года, в связи с чем была сокращена продолжительность отопительного сезона.