Песни из мультфильмов заменят звонки в московских школах в День анимации

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фрагменты песен из известных мультфильмов прозвучат в московских школах вместо звонка в Международный День анимации, подобную инициативу предложил учебным заведениям "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба студии.

Международный День анимации ежегодно отмечается 28 октября. Специально к этому празднику "Союзмультфильм" предложил более 600 московским школам заменить стандартные звонки в столичных школах на фрагменты песен из известных мультфильмов.

"Многие директора и учащиеся его (предложение) поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этот день на Московском образовательном канале состоится трансляция открытого урока по анимации, который проведет директор студии Борис Машковцев. В ходе занятия он расскажет о том, что такое мультипликация, как связаны мультфильмы и образование, познакомит с жанрами, технологией и производством анимации.