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РИА Новости
Культура

Песни из мультфильмов заменят звонки в московских школах в День анимации

12:25 25.10.2019
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© Союзмультфильм (1978)Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
© Союзмультфильм (1978)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фрагменты песен из известных мультфильмов прозвучат в московских школах вместо звонка в Международный День анимации, подобную инициативу предложил учебным заведениям "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба студии.
Международный День анимации ежегодно отмечается 28 октября. Специально к этому празднику "Союзмультфильм" предложил более 600 московским школам заменить стандартные звонки в столичных школах на фрагменты песен из известных мультфильмов.
"Многие директора и учащиеся его (предложение) поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в этот день на Московском образовательном канале состоится трансляция открытого урока по анимации, который проведет директор студии Борис Машковцев. В ходе занятия он расскажет о том, что такое мультипликация, как связаны мультфильмы и образование, познакомит с жанрами, технологией и производством анимации.
"Именно мультфильмы в дошкольном возрасте и далее во время обучения в начальной школе первыми знакомят детей с миром изобразительного искусства, литературы, учат общению и дружбе. А сегодня анимация также становится непосредственной частью образовательного процесса - своеобразным элементом новой грамотности. И дети, и родители ищут в мультфильмах не только развлечения, но и полезные знания. Поэтому "Союзмультфильм" создает все больше образовательных мультфильмов и разрабатывает специальные программы на основе образов из популярных сериалов для применения на уроках в школах", - сказал Машковцев, чьи слова приводит пресс-служба.
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