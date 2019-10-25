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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза

12:23 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,03 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка "Интер РАО" за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей за отчетный период составила 39,96 миллиарда рублей, увеличившись на 13,7% в годовом выражении.
Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 33,6 миллиарда рублей, что на 35,9% выше аналогичного периода 2018 года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке снизилась на 39,9%, составив 6,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 29,8% и составила 14 миллиардов рублей.
Себестоимость составила 25,9 миллиарда рублей, показав рост на 6,5%. "Основным фактором изменения себестоимости явилось разнонаправленное влияние следующих показателей: увеличение стоимости электроэнергии и мощности, приобретённой на внутреннем рынке, на 4,7 миллиарда рублей (23,6%) в связи с увеличением объёмов экспорта электроэнергии преимущественно по направлениям "Литва" и "Финляндия", уменьшение стоимости импорта электроэнергии на 3,1 миллиарда рублей (69,5%) в основном за счёт снижения объёма коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана", - отмечается в сообщении компании.
Прибыль от продаж увеличилась на 42,4% и составила 6,8 миллиарда рублей. Коммерческие расходы составили 2,6 миллиарда рублей, что на 45,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Управленческие расходы выросли на 9,1% и составили 4,6 миллиарда рублей.
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"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,3 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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