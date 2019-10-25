Правозащитник Крейг Мюррей обеспокоен состоянием Ассанжа

ЭДИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Правозащитник Крейг Мюррей, присутствовавший на слушаниях в Вестминстерском суде по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости, что физическое и умственное состояние основателя WikiLeaks серьезно ухудшилось.

Собеседник агентства подчеркнул, что был "глубоко потрясен", увидев подсудимого в понедельник.

"Это самый умный, самый красноречивый человек, которого я когда-либо встречал, доведенный государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой", — сказал Мюррей.

По словам правозащитника, с тех пор, как он видел его в последний раз, основатель WikiLeaks постарел "лет на 20", а также потерял не менее 15 килограммов после ареста.

"И это всего-то за пару месяцев. У него поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения", — пояснил собеседник агентства.

Мюррей отметил, что Ассанж начал сильно хромать, чего он раньше не замечал.

"Но более всего поражает не физическое, а его умственное состояние. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, он на несколько секунд задумался и с трудом вспомнил их", — добавил собеседник агентства.

По его словам, Ассанж на заседании изо всех сил пытался говорить, пытаясь связать воедино предложение, однако "не смог должным образом сформулировать и выразить свои мысли".

По мнению Мюррея, основателя WikiLeaks подвергают пыткам.

"Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли", — сказал правозащитник.

Он рассказал, что Ассанж находится в полной изоляции под постоянным наблюдением, ему разрешено 45 минут в день гулять. При этом, когда его куда-то ведут, двери других камер запирают, а из коридоров всех убирают, чтобы у него не было никаких контактов с другими заключенными.

"Безусловно, длительное одиночное заключение является формой пыток, но как еще над ним издеваются, я не знаю", — пояснил правозащитник.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.