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РИА Новости

Правозащитник Крейг Мюррей обеспокоен состоянием Ассанжа

12:22 25.10.2019 (обновлено: 13:02 25.10.2019)
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. Архивное фото
ЭДИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Правозащитник Крейг Мюррей, присутствовавший на слушаниях в Вестминстерском суде по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости, что физическое и умственное состояние основателя WikiLeaks серьезно ухудшилось.
Собеседник агентства подчеркнул, что был "глубоко потрясен", увидев подсудимого в понедельник.
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"Это самый умный, самый красноречивый человек, которого я когда-либо встречал, доведенный государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой", — сказал Мюррей.
По словам правозащитника, с тех пор, как он видел его в последний раз, основатель WikiLeaks постарел "лет на 20", а также потерял не менее 15 килограммов после ареста.
"И это всего-то за пару месяцев. У него поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения", — пояснил собеседник агентства.
Мюррей отметил, что Ассанж начал сильно хромать, чего он раньше не замечал.
"Но более всего поражает не физическое, а его умственное состояние. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, он на несколько секунд задумался и с трудом вспомнил их", — добавил собеседник агентства.
По его словам, Ассанж на заседании изо всех сил пытался говорить, пытаясь связать воедино предложение, однако "не смог должным образом сформулировать и выразить свои мысли".
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Лавров предполагает, что Ассанжа пытают в британском СИЗО
По мнению Мюррея, основателя WikiLeaks подвергают пыткам.
"Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли", — сказал правозащитник.
Он рассказал, что Ассанж находится в полной изоляции под постоянным наблюдением, ему разрешено 45 минут в день гулять. При этом, когда его куда-то ведут, двери других камер запирают, а из коридоров всех убирают, чтобы у него не было никаких контактов с другими заключенными.
"Безусловно, длительное одиночное заключение является формой пыток, но как еще над ним издеваются, я не знаю", — пояснил правозащитник.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
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Правозащитник Крейг Мюррей: у Ассанжа налицо все симптомы жертвы пыток
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
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