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РИА Новости

Посетивший слушания правозащитник уверен, что Ассанжа пытают

12:21 25.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
ЭДИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, заключенный в Британии сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, он ведет себя как человек, которого пытают, заявил РИА Новости правозащитник Крейг Мюррей, ставший свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде.
"Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам о пытках, сделал ровно то же самое наблюдение. Нет сомнений в правдивости, что перед нами жертва пыток", - сказал Мюррей.
При этом он добавил, что не знает точно, что творят с заключенным. "Знаю, что он находится в полной изоляции, за ним пристально наблюдают. Ему разрешена 45-минутная прогулка. Если его куда-то ведут, то двери других камер запирают, а людей из коридоров убирают, чтобы у Ассанжа не было контактов с другими заключенными. Во время прогулки его контакты с другими заключенными чрезвычайно ограничены и находятся под жестким контролем. Безусловно, длительное одиночное заключение является формой пыток, но как еще над ним издеваются, я не знаю", - пояснил правозащитник.
По его словам, трудно поверить, что полная изоляция - это единственное, чему подвергается заключенный. "Я чрезвычайно обеспокоен, ведь я работал с жертвами пыток. Я бывал на судах в Узбекистане, где людей подвергали жестоким пыткам, работал с выжившими после истязаний в Сьерра-Леоне и других странах, и могу сказать, что увиденное мною заставило меня поверить в худшее", - добавил собеседник.
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
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Магистратский суд лондонского района Вестминстер в понедельник провел очередное заседание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks, назначив следующее заседание на 18 ноября и разрешив Ассанжу присутствовать на нем по видеосвязи. Ожидается, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из которых стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Арест Джулиана АссанжаКрейг МюррейWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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