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РИА Новости

Переход на серийное производство удешевит двигатель для "Ангары" в 1,5 раза

12:19 25.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИИспытание ракеты-носителя "Ангара" в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ
Испытание ракеты-носителя Ангара в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ
ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Стоимость производства двигателя РД-191 для ракет-носителей семейства "Ангара" сократится в полтора раза после перехода на их серийное производство, рассказал журналистам в пятницу исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.
"Вся наша работа сегодня нацелена на то, чтобы к 2023 году стать серийным изготовителем этого двигателя. Он должен быть самым конкурентоспособным. Мы должны на 30% сократить цикл производства, в 1,5 раза фактически снизить стоимость изготовления двигателя. Таким образом, обеспечить его будущее на долгие годы", - сказал он.
Общий объем инвестиций в создание современного производства оценивается, по его словам, в 13 миллиардов рублей. "Сегодня уже освоено больше 7 миллиардов рублей", - заметил Щенятский.
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За эти средства ведется масштабное строительство основного производственного корпуса, который позволяет эффективнее производить ракетные двигатели. "Улучшается логистика по всем параметрам, среднее время движения деталей сокращается в 40 раз. Сегодня цикл движения деталей 40 км, максимальное время цикла будет 900 метров, все будет сконцентрировано на загородной производственной площадке. Само время производства двигателя сокращается в 1,5 раза, соответственно, (сокращаются - ред.) накладные расходы", - добавил он.
Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что производство двигателей РД-191 возрастёт кратно с 2023 года с началом серийного изготовления ракет "Ангара". Их выпуск будет налажен на площадке "Протона-ПМ" в Новых Лядах - микрорайоне Перми.
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"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Двигатель РД-191 используется в составе универсального ракетного модуля УРМ-1 ракет "Ангара". В ракете легкого класса "Ангара-1.2" используется один УРМ-1, среднего "Ангара-А3" - три, тяжелого "Ангара-А5" - пять.
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Ангара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинБезопасность
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