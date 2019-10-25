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РИА Новости

В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник

12:16 25.10.2019 (обновлено: 15:49 25.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Приехавшие из Донецкой народной республики два брата-близнеца покончили с собой в лесу в Подмосковье из-за неустроенности в жизни и отсутствия постоянного заработка, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
"В четверг в лесу около поселка Ровки в Чеховском районе лесник наткнулся на тела двух братьев-близнецов. Установлено, что мужчины приехали в Россию из ДНР на заработки, но из-за отсутствия регистрации постоянное место работы найти не смогли. В разговорах со знакомыми часто жаловались на отсутствие денег и жилья. По предварительным данным, братья совершили суицид", — сказал собеседник агентства.
Полицейский
7 октября, 21:35РИА Новости
В Татарстане полицейский покончил с собой в здании МВД
В подмосковном главке СК России РИА Новости сообщили, что смерть мужчин 1982 года рождения наступила около суток назад. При осмотре места происшествия на телах мужчин не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в главке.
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Плохо..Но Россия не Мекка..Это сложное государство в котором нужно постоянно быть волевым и целеустремленным..Если кто-то надеется на какой-то "детский сад", то это не так..Всякие арабы, падкие на халяву, являются великолепным тестовым показателем:- они едут в Германию, а не сюда..Я, конечно же, сочувствую родным..Я, конечно же, рад бы был, что бы наша страна была более богатой и благоприятной..Но, есть сложный период истрии, и может быть этим братьям стоило, по меньшей мере, не искать лучшей доли, а мужественно помочь своим землякам на своей малой Родине? Они были взрослыми людьми и вполне могли пригодиться там, на Донбассе. Жалко людей..Но так бывает, что люди умирают, и что поразительно, что очень часто уезжают с родных краёв, чтобы покончить с этим существованием и свести счеты с пребыванием на этой земле..Не лучший выбор..Если хотели умереть, то могли это сделать с большей пользой для своей Родины..
25 октября, 12:30
Леонид .
5200709
Тут еще разбитые мечты о прекрасном русском мире. Среднеазиаты ведь не ждут рая на земле, да и часто едут по договору с нанимателем
25 октября, 12:43
ИБИван Берегов
14209126
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