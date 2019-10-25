В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Приехавшие из Донецкой народной республики два брата-близнеца покончили с собой в лесу в Подмосковье из-за неустроенности в жизни и отсутствия постоянного заработка, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"В четверг в лесу около поселка Ровки в Чеховском районе лесник наткнулся на тела двух братьев-близнецов. Установлено, что мужчины приехали в Россию из ДНР на заработки, но из-за отсутствия регистрации постоянное место работы найти не смогли. В разговорах со знакомыми часто жаловались на отсутствие денег и жилья. По предварительным данным, братья совершили суицид", — сказал собеседник агентства.

В подмосковном главке СК России РИА Новости сообщили, что смерть мужчин 1982 года рождения наступила около суток назад. При осмотре места происшествия на телах мужчин не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.