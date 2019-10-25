Врач рассказала, как сохранить здоровье при сидячей работе

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Людям, у которых сидячая работа, необходимо делать перерывы - разминки каждые 30 минут, это поможет сохранить осанку, зрение и избежать варикозного расширения вен, считает терапевт широкого профиля, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

Издание Huffpost ранее сообщало о проекте британских ученых, которые создали восковую фигуру женщины по имени Эмма, проиллюстрировав, чем грозит сидячая работа. Эмма страдает от нарушения осанки, вызванного сидением в сгорбленной позе, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз.

"Самое простое – это делать перерывы в статических положениях. Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы. Тогда это предохранит от этих нарушений", - рассказала РИА Новости Заславская.

Она отметила, что долгое сидение перед компьютером приводит к варикозному расширению вен и искривлению позвоночника. Чтобы этого не произошло, необходимо движение.

По словам эксперта, каждое утро следует делать зарядку, а после принять душ и растеряться махровыми полотенцем, это очень полезно для кровообращения.

Не помешает так же и массаж спины, но это будет скорее дополнение к основным правилам, а вот таблетки и лекарства вряд ли помогут, подчеркнула Заславская.