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РИА Новости

Врач рассказала, как сохранить здоровье при сидячей работе

12:11 25.10.2019 (обновлено: 18:44 25.10.2019)
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© Fotolia / SergeyУсталая девушка в офисе
Усталая девушка в офисе
© Fotolia / Sergey
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Людям, у которых сидячая работа, необходимо делать перерывы - разминки каждые 30 минут, это поможет сохранить осанку, зрение и избежать варикозного расширения вен, считает терапевт широкого профиля, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.
Издание Huffpost ранее сообщало о проекте британских ученых, которые создали восковую фигуру женщины по имени Эмма, проиллюстрировав, чем грозит сидячая работа. Эмма страдает от нарушения осанки, вызванного сидением в сгорбленной позе, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз.
"Самое простое – это делать перерывы в статических положениях. Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы. Тогда это предохранит от этих нарушений", - рассказала РИА Новости Заславская.
Она отметила, что долгое сидение перед компьютером приводит к варикозному расширению вен и искривлению позвоночника. Чтобы этого не произошло, необходимо движение.
По словам эксперта, каждое утро следует делать зарядку, а после принять душ и растеряться махровыми полотенцем, это очень полезно для кровообращения.
Врач
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Не помешает так же и массаж спины, но это будет скорее дополнение к основным правилам, а вот таблетки и лекарства вряд ли помогут, подчеркнула Заславская.
В конце августа министерство здравоохранения России предложило работодателям не реже одного раза в день устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс на работе. Идею поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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