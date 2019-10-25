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РИА Новости

В Москве попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны

12:10 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосковский осенний мотофестиваль
Московский осенний мотофестиваль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция просит мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны.
"Официальное закрытие мотосезона в Москве состоялось 13 октября, однако осень продолжила радовать жителей столицы достаточно теплой погодой, и на улицах и дорогах города мотоциклистов меньше не стало... Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части", - говорится в сообщении.
В столичном управлении ГИБДД напомнили, что из-за возможного похолодания и значительного снижения температуры вплоть до минусовых отметок увеличиваются риски попадания ДТП.
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