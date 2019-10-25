В Москве попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны

"Официальное закрытие мотосезона в Москве состоялось 13 октября, однако осень продолжила радовать жителей столицы достаточно теплой погодой, и на улицах и дорогах города мотоциклистов меньше не стало... Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части", - говорится в сообщении.