В Москве попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция просит мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны.
"Официальное закрытие мотосезона в Москве состоялось 13 октября, однако осень продолжила радовать жителей столицы достаточно теплой погодой, и на улицах и дорогах города мотоциклистов меньше не стало... Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части", - говорится в сообщении.
В столичном управлении ГИБДД напомнили, что из-за возможного похолодания и значительного снижения температуры вплоть до минусовых отметок увеличиваются риски попадания ДТП.