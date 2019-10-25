Яровая призвала запретить работу "черных коллекторов" с долгами граждан

"Сегодня, к сожалению, остались лазейки в законодательстве, которые позволяют по агентским договорам привлекать "черных коллекторов". Мной готовится сейчас законодательная инициатива, которая запретит заключение агентских соглашений по передаче таких долговых обязательств в отношении граждан, потому что нам нужно строгое соблюдение закона и недопущение агрессивного, если не сказать преступного отношения к гражданам по выбиванию долгов", - заявила Яровая на заседании президиума Совета законодателей.