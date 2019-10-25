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РИА Новости

Яровая призвала запретить работу "черных коллекторов" с долгами граждан

12:06 25.10.2019 (обновлено: 12:08 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ-2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне запретить заключение агентских договоров с "черными коллекторами" и пресечь саму возможность их работы с долгами граждан.
"Сегодня, к сожалению, остались лазейки в законодательстве, которые позволяют по агентским договорам привлекать "черных коллекторов". Мной готовится сейчас законодательная инициатива, которая запретит заключение агентских соглашений по передаче таких долговых обязательств в отношении граждан, потому что нам нужно строгое соблюдение закона и недопущение агрессивного, если не сказать преступного отношения к гражданам по выбиванию долгов", - заявила Яровая на заседании президиума Совета законодателей.
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Также депутат выступила с предложением ввести так называемую "презумпцию невиновности" для родственников, коллег и друзей должника, которые сегодня также подвергаются воздействию со стороны коллекторов, если они не могут достать должника. По мнению депутата, такой механизм позволит защитить близких должника от общения с коллекторами против их согласия.
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Госдума РФИрина ЯроваяМоскваОбщество
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