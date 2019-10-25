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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Суд продлил срок ареста Атамбаева

12:06 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека продлил до 26 декабря срок содержания под стражей экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Слесарев.
"Такое решение принял судья в рамках предварительных слушаний. Сегодня я получил на руки решение суда", - заявил Слесарев.
По словам адвоката, судья принял решение самостоятельно, без участия экс-президента.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Вчера, 14:11Задержание Атамбаева
В Киргизии признали лишение Атамбаева неприкосновенности законным
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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