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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Подлодка, буй и 500 лет шведской русофобии

14:00 25.10.2019 (обновлено: 14:09 25.10.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
Подлодка, буй и 500 лет шведской русофобии
14:00
Прошло пять лет с нашумевшей охоты на русскую подводную лодку в Швеции. Споры о том, что произошло в октябре 2014 года в шхерах неподалеку от Стокгольма, идут до сих пор. И вот шведская пресса обнародует сенсацию: никакой русской подлодки не было. Зачем столько лет пугать людей войной, разбираются Яна Наумова и Алексей Дубосарский.
Шведы наконец нашли ту самую подводную лодку, которую искали вокруг Стокгольма с 2014 года. Как раз успели к юбилею — пятилетию знаменитой охоты на русскую подлодку, которая официально называлась операцией "Орел". И вот одна из крупнейших шведских газет выступила с разоблачением: русской шпионской подлодки не существовало. Основное доказательство провалилось уже давно, но шведские военные умолчали об этом.
А пресса продолжала нагнетать страх, и люди видели новые "русские подлодки" все чаще и чаще . Власти сыграли на "смеси оправданных страхов и необоснованного ужаса перед русскими", терзающей шведов уже пять столетий.
Операция по поиску несуществующей подлодки имела далеко идущие последствия: был пересмотрен военный бюджет, возобновились дебаты о вступлении в НАТО, зазвучали требования вернуть обязательную воинскую службу, эксперты в красках рисовали картины вторжения и сыпали мрачными пророчествами, что Швеция, мол, не выстоит и пары дней...
Что стало с теми, кто пытался логическими доводами успокоить всеобщую истерию? И что, в конце концов, подавало сигналы в стокгольмских шхерах? На эти вопросы отвечают главный редактор портала ИноСМИ Алексей Дубосарский и его заместитель Яна Наумова.
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