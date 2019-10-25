Подлодка, буй и 500 лет шведской русофобии

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ИноСМИ. Серьезно Подлодка, буй и 500 лет шведской русофобии

Прошло пять лет с нашумевшей охоты на русскую подводную лодку в Швеции. Споры о том, что произошло в октябре 2014 года в шхерах неподалеку от Стокгольма, идут до сих пор. И вот шведская пресса обнародует сенсацию: никакой русской подлодки не было. Зачем столько лет пугать людей войной, разбираются Яна Наумова и Алексей Дубосарский.