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РИА Новости
Культура

Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой

14:03 25.10.2019 (обновлено: 14:07 25.10.2019)
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© VEVOКадр из клипа Лиуса Фонси на песню Despacito
Кадр из клипа Лиуса Фонси на песню Despacito
© VEVO
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой, сообщает BuzzFeed.

Adele — Rolling in the Deep

В ноябре ритмичному синглу с мощным вокалом британской певицы исполнится десять лет. Слушатели уверены, что и в 2040-м ему захочется подпевать.

Avicii — Wake Me Up

Трек шведского музыканта и диджея Avicii, выпущенный в 2013 году, сразу стал классикой. Пользователи Reddit уверены, сингл будет играть на каждой вечеринке спустя десятилетия, несмотря на то, что автора Wake Me Up уже нет в живых. (Авичи умер в 2018 году, — Прим.ред.).

Hozier — Take Me To Church

Проникновенная баллада ирландского музыканта Хозиера (Hozier) в 2014 покорила мировые радиостанции и музыкальные чарты и была номинирована на премию "Грэмми" как "Лучшая песня года".

Lady Gaga — Born This Way

Почти каждая песня Леди Гаги достойна того, чтобы стать классикой. Но пользователи выбрали именно Born This Way (2011 год). Смелый, веселый и танцевальный трек, который певица выпустила в поддержку ЛГБТ, многие признали культовым.

Alexandra Stan — Mr. Saxobeat

Выпущенный в 2011 году сингл румынской певицы Александры Стан Mr. Saxobeat сразу захватил танцполы и школьные дискотеки. Поэтому поклонники не сомневаются, что бодрая и запоминающаяся песня будет актуальна и в 2030 году.

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

Вас может тошнить только при одном упоминании: "Дес-па-си-то, киэро респирар ту куэльо деспасито", но этот трек, который появился в 2017 году, немедленно стал мегахитом — за два года только на YouTube клип набрал более шести миллиардов просмотров.
Слушатели уверены, что он будет классикой и в 2030 году, и в 2050.

Daft Punk — Get Lucky (ft.Pharrell Williams & Nile Rodgers)

В 2013 году эта песня звучала чуть ли не из каждого утюга. Энергичный трек, записанный французским дуэтом Daft Punk вместе с Фарреллом Уильямсом, не мог не запомниться многим меломанам.

John Legend — All of Me

Романтичная песня американского певца Джона Ледженда, по мнению пользователей сайта Reddit, прозвучит еще не на одной свадьбе. Проникновенный вокал в сопровождении простого аккомпанемента на фортепиано будет актуален в 2033 году так же, как он был в 2013.

Katy Perry — Firework

Песня Firework американской певицы Кэти Перри была выпущена в 2010 году, сразу возглавила музыкальные чарты и имела коммерческий успех. Сингл прозвучал в мультфильмах "Мадагаскар 3", "Зверопой", "Элвин и Бурундуки 3D" и еще нескольких проектах.

Ed Sheeran — Perfect

Куда же без Эда Ширана. Мелодичная баллада Perfect, по мнению пользователей Reddit, — песня вне времени, которая с 2017 года зарекомендовала себя беспроигрышным вариантом для свадеб.
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